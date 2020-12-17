彰化縣政府表揚305位績優導護志工，守護學童們快樂出門上學、平平安安回家。（吳敏菁攝）

彰化縣政府表揚305位績優導護志工，守護學童們快樂出門上學、平平安安回家。（吳敏菁攝）

彰化縣政府17日表揚305位績優導護志工，僑信國小蔣芝蘭、員林國小黃張綠枝都從媽媽站崗到當阿嬤，守護學童平安上下學超過30年，天天風雨無阻，從不缺席，都說每天聽到小朋友說「早安！謝謝」就很開心，心也跟著年輕起來。

蔣芝蘭說，孩子就讀小一時就投入交通導護工作，時至今日，孩子已經就職交通部了，「這就是守護交通安全遷起緣分嗎？孩子長大了有好工作，真得很欣慰」，當導護生涯已經成為生命一部份了，雖然快70歲，每天清晨6點指導社區民眾運動、舞蹈後，還是趕在7點前至僑信國小校門口交通導護指揮，抱持著「甘願做，歡喜心」初衷來照顧小朋友。

黃張綠枝女士也是自從孩子小一就加入導護志工團隊，一路擔任了30年，從導護媽媽變成了導護阿嬤，但不變的是一顆歡喜奉獻的心。不論誰家的孩子，能夠看著他們每天平安快樂的上下學，就算風吹、日曬、雨淋，也會為學生的安全繼續守護下去。

縣長王惠美頒獎表揚305位導護志工，兩位超過30年，導護年資25年以上的有6位、導護年資10年以上的有122位志工，感謝導護志工的付出，守護學童們的交通安全，讓學童們快樂出門上學、平平安安回家。 目前各國中小依據學校周邊交通實際狀況需求，招募導護志工，編組成立導護志工交通服務隊。

今年大同國中也榮獲教育部頒發的金安獎國中組交通安全教育訪視特優、王功國小榮獲金安獎國小組交通安全教育訪視特優。

(中時 )