近期全球投資人避險情緒消退，導致美元走貶，觸及兩年多來新低。而與美元走勢相關的新興市場債，成為吸金焦點，累計近一周，流入近30億美元。投信法人認為，在歐美各國央行持續寬鬆、紓困案推動，及疫苗開始施打下，將進一步加重美元跌勢，嘉惠新興債市表現。

觀察近期美元指數，來到90左右位置，為2018年4月以來新低。

歐義銳榮總代理第一金投信指出，美元指數走弱，反映市場情緒轉趨樂觀，拋售美債等避險性資產，轉而投入風險性資產，讓新興市場債成為主要受惠者。

若統計近一周，新興市場債流入金額達29.5億美元，其中，新興美元債、本地債各占13.8、12.5億美元，新興市場混合債占3.15億美元，成為資金匯聚焦點。

觀察過去美元與新興債市關係發現，當美元走弱時，新興美元債或本地貨幣債，都呈現上漲表現。以近4次經驗為例，美元指數平均下跌15.1％，而新興美元債、本地債分別上漲21.07％、23.28％。顯示新興債未來動向，仍端視美元走勢而定。

以目前市場來看，疫情雖然持續肆虐，但多家藥廠疫苗陸續問市，英、美兩國已開始施打疫苗，疫情在中短期內有機會出現轉折。其次，歐盟已達成共識，將釋出1.8兆歐元的財政振興計畫；歐洲央行更宣布6,000億美元的加碼購債方案，從財政、貨幣雙管齊下，重振經濟。

而美國國會兩黨，正加緊推動9,080億美元的紓困法案。整體而言，都為市場捎來新希望。瑞銀、摩根士丹利、花旗、高盛等華爾街大行都預測，未來避險情緒消退下，明年美元還有進一步走貶的空間，因此預期，將嘉惠新興債市表現。

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