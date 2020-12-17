已婚的保險公司襄理朱姓男子，偷吃同為襄理的女同事沈女，兩人一同滑進摩鐵，雖然行車紀錄器僅拍到2人進入摩鐵，沒有錄到性交證據，但兩人離去時，沈女說「我衣服沒穿好」，朱男回「那怎麼還有穿褲子」，新北地院法官認為，此番對話足認兩人交往匪淺、逾越男女正常分際，審判兩人應連帶賠償正宮15萬元。可上訴。

根據判決書，朱男2011年結婚育有2女，朱妻指控，沈女明知丈夫是有婦之夫，竟然與丈夫有不正常男女來往，甚至去年3月某日，一起前往新北市板橋區某摩鐵一待2小時。朱妻從老公車上的行車紀錄器發現證據，氣得向兩人提告求償60萬元。

因為朱男開的車登記在母親名下，因此他主張，妻子在未經他母親同意的情況下，私自在車上裝設行車紀錄器，以違法方式取得證據，行為已侵害他人隱私權；沈女則辯稱，朱妻提供的影像中出現的女性及女聲都不是她本人。

新北地院審理時認為，雖然朱妻提供的行車紀錄器影像，無法證明朱男與沈女在摩鐵進行性行為，但兩人在摩鐵房內單獨共處長達2小時，離開時女方說「我衣服沒穿好」，男方則回「你說你衣服沒穿好那怎麼還有穿褲子」，認為這樣的對話，足以證明兩人交往匪淺，顯逾社會一般男女社交之正常分際，判兩人得連帶賠償朱妻15萬元。可上訴。

(中時新聞網)