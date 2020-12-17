日職今日舉行年度頒獎典禮，最大獎兩聯盟MVP也揭曉，太平洋聯盟由軟銀隊外野手柳田悠岐獲選，中央聯盟則是巨人隊王牌投手菅野智之，兩人都是有實力挑戰大聯盟的強投豪打，在票數上也是壓倒性獲選。

日職MVP票選由全國性報紙、新聞社、廣播公司的記者，且在職棒從業滿5年以上才有資格，選票第一名有5分、第二名有3分、第三名有1分，其中太平洋聯盟柳田悠岐獲得194張第一名選票，總分1147分，第二名是隊友千賀滉大，拿到50張第一名選票，總分542分。

中央聯盟菅野智之則有261張第一名選票，總分為1438分，第二名是同隊的岡本和真，有30張第一選票、總分786分，而拿到澤村賞的中日龍強投大野雄大排第三，僅有17張第一名選票，總分303分。

柳田悠岐本季119場出賽，共有146支安打、29轟，打擊率高達3成42，他原本有機會挑戰大聯盟，不過在去年季末與軟銀隊簽下7年大約，今年以恐怖成績回報母隊，是球隊的看板球星。

而菅野智之曾在今年創下開季連13勝的恐怖紀錄，今年20場先發拿下14勝2敗，自責分率僅1.97，也獲今年日職最佳十人的投手獎。菅野智之在巨人隊同意下，季末透過入札制度挑戰大聯盟，據傳洋基相當有興趣。

(中時 )