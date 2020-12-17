南投縣一名60歲的李姓男子，13日晚間在埔里鎮上的KTV唱歌，疑似酒後猥褻一名年約5歲的女童，女童親屬發現後憤打李男，將其打到重傷送醫，16日李男傷重不治，南投地檢署17日前往埔里榮總相驗李男遺體，調查此案。而李男家屬則否認他有猥褻的行為，反而無故被痛毆而死，女童雙親因涉及過失致死罪，17日偵訊後各以3萬元交保。

據了解，李男13日到埔里鎮八德路上的KTV聚會，疑似酒後猥褻一名女童，在場親友發現後相當生氣，多人圍毆李男，直到他重傷倒地，才驚覺下手太重，連忙通報送醫急救，但因傷勢嚴重，16日下午李男宣告不治，投檢17日到埔榮醫院相驗遺體，預計18日解剖遺體釐清死因。

而李男家屬17日則否認李男有猥褻的舉動，李男在聚會間上廁所，女童跟著一起暫時離席，卻引發女童家屬質疑女童遭猥褻，憤怒之餘一群人圍毆李男，導致他傷重死亡。

13日現場人員涉嫌圍毆，17日女童雙親涉及過失致死罪，偵訊後投檢各以3萬元交保，全案擴大偵辦，調查有無其他人涉案及李男死因。投檢也指出，女童疑遭強制猥褻已受理通報，有無猥褻將進行調查還原真相，全案目前詳細偵辦中。

(中時 )