台61線北門段王爺港橋處17日發生一起死亡車禍，69歲的黃姓營造工程公司老闆與26歲陳姓女員工在進行橋梁檢修時，連人帶車遭駛來的水泥槽車撞上，拖行百公尺後車頭起火，2人當場死亡。（莊曜聰攝）

台61線北門段17日驚傳死亡車禍，一部水泥槽車行駛到台61線南下282公里處路段時，疑似未注意車前狀況，先撞擊路肩停靠的工程車，2名工程人員被捲入輪下，槽車再一路擦撞護欄百公尺後起火燃燒，駕駛驚險逃出，警消據報趕來撲滅火勢，但2人已成焦屍。

南市消防局據報，今日下午14時47分，台61線南下282公里處有火燒車，立刻派遣北門、麻豆、下營、學甲分隊並通報嘉義消防隊支援，到場時先在王爺港橋路肩發現一部遭撞擊的工程車，但沒見到車上人員，往前開沿途零件散落一地，還有不明斷肢，再來就燃燒中的槽車，消防人員趕緊布水線滅火。

火勢在20分鐘後撲滅，消防人員在在槽車右前輪及護欄間發現1具面目全非的焦屍，因槽車司機已逃出，初步確定是工程車上人員，聯繫該公司後確認車上應有2人，起初懷疑是撞擊後噴飛掉落橋下，搜尋後並無所獲，最後請來吊車將槽車拉起，才確認是兩具屍體交疊，因燒成焦屍而無法辨認。

警方調查，69歲死者是德暉營造公司的黃姓負責人，另名乘客是26歲的陳姓女員工，當時將車輛停靠在路肩，正準備進行橋梁檢修工作，下車操作無人機要空拍，沒想到竟被後方來車撞上，當場慘死。

42歲的黃姓槽車駕駛供稱，當時開車行駛在外線車道，疑似因為陽光眩目，他一時看不清車前狀況，回神時就已撞上工程車，再一路擦撞路肩約100公尺後停下，但車頭起火燃燒，他趕快逃出，有沒有撞到人也不知道，黃男酒測值為0，訊後將依以過失致死罪移送地檢署偵辦。

(中時 )