新世代金融基金會董事長陳冲12月16日發表「自住房屋遮風避雨 要睡不要稅」乙文，引發財政部回應對文中自住一屋免稅的建議。

新世代金融基金會指出，財政部回應主要是影響稅收及不符租稅公平，並說明目前規定已採房屋稅輕稅政策，不同意自住一屋免稅的建議。

新世代金融基金會指出，司法院大法官83年釋字第369號解釋，認房屋稅條例內容雖並不違憲（憲法第19條），但對自住房屋課稅，土地法與房屋稅條例二者互有出入，適用時易滋誤解，應由相關主管機關檢討房屋租稅之徵收政策修正之。然對此議題行政部門直到90年才修正房屋稅條例第1條解決法律適用衝突疑義，僅具形式回應大法官解釋所提問題，並未嚴肅就是否應予徵免政策作的討論及決策，實質回應大法官解釋意旨。

新世代金融基金會指出，欣見財政部對基金會建議的重視，陳冲上文目的，主要是呼籲自住房屋稅的徵免，建議應考慮憲法第15條「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」並注意土地法第187條立法目的，以確保民眾有遮風避雨的基本人權並避免因長期重稅形成變相徵收。回歸大法官解釋的原旨，從徵收政策，以學理、法理、情理討論此一議題。

台灣已進入老人化社會及在疫情影響下，或許是正視自住房屋稅免稅的時機，不要辜負土地法第187條在1930年即有此悲天憫人的胸懷。

新世代金融基金會指出，期望國家人權委員會也對此涉及居住人權的自住房屋稅是否徵免，提供看法。

(工商 )