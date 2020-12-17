攸關棒球奧運資格的6搶1資格賽確定將在2021年6月16日至20日於台中洲際與斗六2地舉行。

6搶1資格賽原定今年4月1日於台中洲際、斗六舉行，但受到新冠肺炎疫情影響一度延到6月，但後來因東京奧運延後一年舉行，連帶資格賽也再順延。

東京奧運棒球項目共有6席門票，目前有地主日本隊、歐非區資格賽冠軍以色列及透過世界12強南韓、墨西哥已取得參賽門票，剩餘2張則要透過8搶1美洲區資格賽及6搶1資格賽決定。

但6搶1資格賽與美洲區資格賽有連動性，美洲區資格賽必須要先打，冠軍隊取得奧運門票，二、三名球隊則要來台灣參加6搶1，由中華隊與荷蘭、大陸、澳洲及兩支美洲區球隊，爭取最後一張奧運門票。

中華棒球協會秘書長林宗成表示，日前WBSC（國際棒壘總會）召開執委會，在不考慮疫情的情況下，美洲區資格賽在6月11日結束，2支球隊將飛來台灣參加16日開打的6搶1，而6搶1也是中華隊參加奧運的最後機會。

(中時 )