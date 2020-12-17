為實踐企業社會責任，全台最大即時外送平台 foodpanda今宣佈，啟動2021年度CSR計劃「免廢生活．環境永續」，集結店家、消費者與外送夥伴，領先業界率先打造環境友善外送鏈，為守護環境盡一份心力；foodpanda台灣營運總監余岳勳宣示，明年度減塑計畫實施後，垃圾減量以1500萬公斤，做為實踐免廢生活新目標。

Foodpanda垃圾減量目標，要將CSR計畫轉化成實際行動，透過整體外送鏈環環相扣的規劃與宣導下，來達成1500萬公斤垃圾減量；余岳勳表示，除鼓勵消費者訂餐時，選擇不索取一次性餐具外，未來也將提出回饋獎勵機制，例如鼓勵合作餐廳提供友善環境，餐具選擇可回收的耗材，一方面透過獎勵，讓消費者優先點選這類餐廳，二方面也提供民眾完成訂單後可以領「美食金」(點數)，讓友善環境的理念進入良性循環。

Foodpanda市占率已超過7成，余岳勳指出，外送商機爆發，民眾從買巷口便當、美食，到現在有上千家的選擇，加上第三方支付的發展，外送平台的發展已是「不可逆」的趨勢，既然外送已經成了社會型態，外送平台可以做的是打造「緊密外送鏈」，與餐廳、外送夥伴攜手合作建立友善環境，並對民眾做環境教育、巡迴演講，先以減少垃圾量做起，力行環境關懷、守護地球。

余岳勳表示，選定台南市合作為示範，消費者可以在22間foodpanda「愛地球外送」合作店家，訂購使用好盒器循環容器的餐點，用完餐將循環容器沖洗後歸還至任30個歸還點，在享用美食之餘，用行動支持綠色消費，並能獲得foodpanda優惠碼。

余岳勳指出，foodpanda減少垃圾量從各個環節做起，首先，餐廳將設計專屬環境教育課程，推動環保概念，更預計推廣環保餐具販售計劃；同時，鼓勵合作餐廳採用環保餐具，與第三方環保團體合作，建立環境友善餐廳審核機制且設立特定標籤，供消費者可更快搜尋到相關餐廳，作為訂餐時的參考指標之一。

外送夥伴方面，則與第三方環保單位如「海湧工作室」、「RE-THINK重新思考」合作，為外送夥伴與餐廳設計教育課程，及號召淨灘活動，以實際行動強化環境關懷概念。

消費者則著重教育領域，未來透過訂餐中的回饋獎勵機制，鼓勵消費者選擇「環境友善餐廳」，完成訂單後消費者可累積點數，建立正向循環。

身為業界環境友善的領頭羊，foodpanda於2019年即推出相應服務，余岳勳表示，自鼓勵消費者訂餐時可選擇不索取一次性餐具、少用塑膠袋後，近一年實施下來累積減塑成績驚人，已累計減少500萬公斤垃圾量。

日前foodpanda率近兩百名外送夥伴於新北金山萬里齊心協力淨灘，共計清出927公斤垃圾，相當於3萬5654個的寶特瓶，明年將展開全台巡迴環境教育與淨灘活動。

(中時 )