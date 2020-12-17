台中市政府勞工局長吳威志疑捲入婚外情，17日下午提出辭呈，並獲市長盧秀燕同意，將自12月18日正式離職。為盧團隊繼前副祕書長朱康震之後，第二個涉感情桃花事件下台的官員。市府火速處理止血，避免殃及市府形象。

吳威志在辭職時表示，由於媒體報導涉及私領域行為，雖與事實不符，「但為不影響市府形象，決定向盧市長提出辭呈」。

市府強調，盧秀燕一向對政務官行為處事要求秉持社會道德標準，同意其辭呈。

(中時 )