中市勞工局長捲婚外情 向盧秀燕提辭呈獲准 19:192020/12/17 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政府勞工局長吳威志疑捲入婚外情，17日下午提出辭呈，並獲市長盧秀燕同意。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市政府勞工局長吳威志疑捲入婚外情，17日下午提出辭呈，並獲市長盧秀燕同意，將自12月18日正式離職。為盧團隊繼前副祕書長朱康震之後，第二個涉感情桃花事件下台的官員。市府火速處理止血，避免殃及市府形象。 吳威志在辭職時表示，由於媒體報導涉及私領域行為，雖與事實不符，「但為不影響市府形象，決定向盧市長提出辭呈」。 市府強調，盧秀燕一向對政務官行為處事要求秉持社會道德標準，同意其辭呈。 盧秀燕槓上AIT錯了嗎？黃暐瀚看完民調回應了 (中時 ) #辭呈 #台中 #盧秀燕 #婚外情 #吳威志 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣尚義回鍋中芯 梁孟松怒提辭呈 04:102020/12/17 財經焦點 台中跨年晚會首度移師中央公園 蕭敬騰唱開場 18:372020/12/17 寶島 遭AIT批散播布不實資訊 盧秀燕說話了 17:122020/12/17 政治 台茂斥資千萬打造耶誕嘉年華 光雕秀吸睛 16:212020/12/17 財經 消防月曆獲好評 燕讚守護市民 04:102020/12/17 地方新聞 開放萊豬換國際地位 柱姐酸可笑 04:102020/12/17 焦點要聞 藍肯定燕勇氣 籲美尊重台民意 04:102020/12/17 焦點要聞 彰化有愛生命教育園遊會 12／20福山寺美術館登場 16:302020/12/17 寶島 盧秀燕當面向AIT反萊豬 鄭文燦：外交活動有一定規則 18:012020/12/17 政治 戴立綱萌電玩魂遭電爆 04:102020/12/17 娛樂新聞 蘇偉碩反萊豬遭警約談 陳時中：見解不同法院見 14:332020/12/17 生活 遭政院批突襲 盧秀燕：為民發聲是我的職責 16:392020/12/17 政治 盧秀燕當AIT面反萊豬遭批散播不實資訊 謝龍介：AIT措辭不當、應道歉 12:422020/12/17 政治 政治熱門新聞 鄭麗文舌戰顧立雄 立院會議一度緊張 - 政治 罷免陳致中GG了嗎 總部爆最新狀況 - 政治 2022六都市長運勢如何 林佳新爆：1人大吉1人大凶 - 政治 遠見最新民調出爐！開放萊豬後 蔡政府支持度曝光 - 政治 看完陳時中最新民調 陳揮文竟這種反應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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