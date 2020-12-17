美國總統拜登勝選，加上新冠肺炎疫苗進展快速，疫情可望逐步緩解，耶誕、元旦假期即將到來，外資賣超並未見擴大，台股後市看俏。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，12月進入產業旺季，搭配全球資金寬鬆預期，在整理後，將可望恢復盤堅。蘋果iPhone 12銷售狀況佳，5G換機需求強勁；半導體持續缺貨，晶圓代工8吋廠供給緊張，已排擠部分驅動及指紋辨識IC轉往12吋製程，相關供應鏈包括晶圓代工、封測、IC設計以及基板等醞釀漲價。

(工商 )