疫情可望逐步緩解 台股後市看俏 19:202020/12/17 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登勝選，加上新冠肺炎疫苗進展快速，疫情可望逐步緩解，耶誕、元旦假期即將到來，外資賣超並未見擴大，台股後市看俏。 日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，12月進入產業旺季，搭配全球資金寬鬆預期，在整理後，將可望恢復盤堅。蘋果iPhone 12銷售狀況佳，5G換機需求強勁；半導體持續缺貨，晶圓代工8吋廠供給緊張，已排擠部分驅動及指紋辨識IC轉往12吋製程，相關供應鏈包括晶圓代工、封測、IC設計以及基板等醞釀漲價。 台積電秒填息 台股早盤在平盤附近震盪 《日股》觀望疫情 日經平盤震盪 (工商 ) #全球 #緩解 #台股 #後市看俏 #晶圓代工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－快牛行情持續，類股加速輪動 04:102020/12/17 證券．權證 台積電駁砍單 概念股護主撐盤 04:102020/12/17 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：台積電、第一銅、台通、撼訊、映泰、立敦 10:002020/12/17 財經 台積電股民人人有「年終獎金」 60億股息1/14入袋 09:032020/12/17 財經 2021年ESG責任投資 聚焦三大疫後重建 04:102020/12/17 投資理財 《食品股》利多頻傳 黑松有撐 11:082020/12/17 財經 2021投資大爆點系列6之4》晶圓代工爆棚 500元台積買不起 3檔沾光跟著賺 18:042020/12/17 財經 《觀光股》華園營運回穩 後疫時代4招出擊 15:572020/12/17 財經 慘遭打臉 財部不同意給台股基金2.4萬免稅額 19:092020/12/17 財經 《台北股市》外資拱升新台幣 明年台股彈雙Key 10:002020/12/17 財經 台股基金20強 賺贏大盤3倍 04:102020/12/17 投資理財 財經熱門新聞 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 對叛將梁孟松評價如何？台積電董事長張忠謀這麼說.... - 財經 下猛藥！ 陸28奈米以下半導體10年免稅 提前溯自這日起 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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