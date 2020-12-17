AIT處長酈英傑昨天拜會台中市長盧秀燕。媒體報導，原本規劃的閉門會議，台中市府卻單方違反約定，突襲式地開放媒體採訪。民進黨發言人謝佩芬今表示，盧秀燕的作法在外交場域上絕非專業，在外交場合表達不同意見當然可以；突襲AIT是不是國民黨授意？

謝佩芬說，根據媒體報導，顯然台中市政府是破壞原本與AIT的共識，霸王硬上弓突襲AIT，這種「設局」的方式，對於外交關係一定是沒有幫助。這樣的行為對於過去曾經執政過的國民黨而言，幾乎是不及格的表現。

謝佩芬表示，這幾年在民進黨執政下，台灣對外關係持續推展，尤其台美關係更是史上最佳，這樣的成果也獲得人民高度支持。江啟臣主席接任國民黨之始，也不斷強調國民黨親美的立場，不知道盧秀燕這樣的作法，是否是江啟臣主席授意的？

她說，尤其令人訝異的是，盧秀燕這樣突襲AIT的行為後，江啟臣竟然神隱24小時，連媒體都找不到江啟臣回應，加上國民黨副秘書長謝龍介還公開表示AIT應該向盧秀燕道歉，難道真的是江主席授意之下所為嗎？

謝佩芬強調，請江啟臣主席出來說清楚講明白，盧秀燕市長突襲AIT的行為，是否就是國民黨的「親美」行動，國民黨現在突襲式的外交手段，對於台灣的對外關係又有何幫助？

(中時 )