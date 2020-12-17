夜市地瓜球只需3食材！ 外酥內Q 膨脹大顆不凹陷

說到夜市必吃你會想到甚麼？雞排、鹽水雞還是章魚燒？絕對不能忘記網友大推的QQ地瓜球，YouTuber「Vita Dolce甜蜜生活手作甜點」於頻道分享台灣特色點心地瓜球，自己動手做簡單又美味，3個食材讓你輕鬆做出一顆顆金黃地瓜球。

食材準備細砂糖、地瓜及樹薯粉，首先將地瓜去皮乾淨後切片放入電鍋中蒸至熟軟，放涼後以手或輔助工具將它搗成泥，加入細砂糖添加甜味，並持續攪拌至混和均勻，最後加入樹薯粉，捏至成團，分成數個大小相近的地瓜球，使油炸時間較平均。

阿維師建議民眾炸地瓜球的油溫在

150-160℃，分成兩次擠壓，地瓜球浮起即可擠壓第一次，將地瓜球吸收的油壓出，使空氣進入，地瓜球會開始膨脹。地瓜球油炸至金黃酥脆即可再次擠壓後起鍋。簡單又Q彈的地瓜球就完成了。

成功的地瓜球咬開裡面呈現均勻的空心，表皮外酥不扁塌，口感Q彈。簡單又好吃的做法讓網友們紛紛表示，「看起來好好吃喔~~~~」、「讚，地瓜球的確好吃」、「好簡單的做法，在家就能吃!」

(中時新聞網)