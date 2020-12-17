兆豐銀因為2016年紐約分行遭美國監理機關重罰1.8億美元、及因此被金管會裁罰1,000萬元，而向前董事長蔡友才提起民事訴訟求償57億，17日下午台北地方法院判決出爐，駁回兆豐銀之訴，包括兆豐銀提訴的前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿均不用賠償。

對於台北地院17日的民事判決，蔡友才低調以12字回應：「感謝支持、心無罣礙、相信司法。」而兆豐銀則發布重訊表示，會等到收到法院判決書，研議對兆豐銀最妥適的方案，來維護兆豐銀利益。

2016年兆豐銀行紐約分行被重罰1.8億美元，當時因為前總統夫人周美青曾是兆豐銀法務處長，還引發外界一片政治聯想：「兆豐銀是否有協助洗錢？」之後再有鑒機貸款紛擾推波助瀾，使蔡友才遭檢察官求處重刑12年，並且遭兆豐銀民事求償57億，蔡友才也在刑民事訴訟雙雙夾殺之中度過四年多，全心準備打官司證明自己清白。

而時隔4年，兆豐銀早已被證明和洗錢無關，相較於初始各界議論泛政治化的渲染，法院審判時亦著重蔡友才出任董事長6年多來的金控、銀行獲利績效表現，包括上月最先出爐的刑事判決，最後僅以文書及董事會相關程序等登載不實被求處有期徒刑9個月，並可易科罰金，而17日出爐的民事判決，延續刑事判決的思考邏輯，同樣判蔡友才免賠，駁回兆豐銀要求賠償57億之訴。

(工商 )