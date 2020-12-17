宏致（3605）17日董事會通過決議，以現金2,690萬美元投資取得Genesis Technology USA, Inc.及 Genesis Holding Company（兩者合併簡稱Genesis）各百分之百股權，預計2021年3月底前完成股權交割作業後，Genesis將正式成為宏致子公司。

宏致表示，Genesis總部設在美國，主要客群為美國及歐洲，雖然部分產品和宏致相似，但不同的是主攻市場有別，透過此次併購可以發綜效，並與美國地區客戶直接建立合作關係，同時技術研發亦可利用美國與亞洲兩地的專業分工、縮短時程，並藉由雙方整合、以獲取未來更多的成長機會與動能。

Genesis成立於1994年，2020年營收約4,500萬美元（新台幣約13億元），產品包括連接器、連接線、電磁遮蔽罩、高速及高功率連接器、高速連接線等。同時也根據客戶需求提供組裝服務的客制完整解決方案，產品應用範圍包括機上盒、纜線數據機、網通產品。該公司近年也跨足雲端資料中心、5G應用、IoT物聯網及工控產業，客戶涵蓋許多國際知名的網通、雲端及工控產業大廠。

宏致表示，5G和AI的導入，對應用傳輸速率與容量要求翻倍，如內部傳輸介面朝向PCIe 5.0版本，外部I/O傳輸速度往400G至800G，進而促使連接器及連接線的技術發展規格也朝向高頻、高速傳輸發展。

而Genesis 5G相關應用已經開發符合PCI協會的PCIE Gen5規格的高速板對板連接器、SlimSAS連接器與連接線組、QSFP-28、QSFP-DD 400G高速線組、IOT與工業領域使用的天線模組以及電磁干擾屏蔽罩等。

宏致提到，此次併購將能爭取更多國際級客戶，強化與國際大廠的業務合作關係，擴大營業規模，並提供客戶最完整的解決方案服務。本次完成Genesis股權交易後，宏致將成為Genesis主要股東，未來Genesis仍將繼續存續經營不會因此消滅，且主要經營團隊將維持不變，以確保Genesis營運可無縫接軌。

(工商 )