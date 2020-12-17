為了向體育界奉獻的民間企業、團體及個人，教育部體育署從2009年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，今天公布今年度得獎名單，表揚典禮將於這個月25日下午2點半於台北美福大飯店2樓宴會廳舉行，屆時也會公開由哪位女子運動員擔任主持人。

體育署表示，國家體育運動的發展，除了政府單位挹注資源及推動，也需要民間企業、團體及個人攜手提供國家體育進步的動力，為了感謝這些幕後英雄的鼎力相助，才會辦理體育推手獎表揚活動，分為「贊助類」、「推展類」、「特別類」三類，贊助類和推展類又分為金、銀、銅三等級及贊助類長期贊助獎，會以贊助金額或推展年資做為評審標準，特別類則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

體育署綜合規劃組組長劉姿君指出，雖然今年面臨新冠肺炎疫情考驗，本年度總收件數仍有89件，數量和去年差不多，總共有51個獲獎單位，贊助類58件、推展類20件，除了民眾熟悉的國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、長庚醫療財團法人等長期幫助國內體育的單位，新獲獎的單位有台北富邦商業銀行股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司獲獎，個人則有透入網球運動逾40年的教練張約翰，和2位資深體育新聞工作者劉天麟、陳薇婷。

過去兩屆體育推手獎分別由「舉重女神」郭婞淳、女籃國手黃鈴娟擔任主持人，兩位體壇女將換上華服、薄施脂粉的優雅面貌獲得好評，也令人期待今年會是哪位體壇美女接下主持棒，劉姿君回覆，目前不便透露，希望在頒獎典禮當天給民眾一個驚喜，屆時MOE SPORTS活動粉絲專頁及Youtube頻道會直播服務。

(中時 )