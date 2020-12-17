桃園市勞檢處提醒屋頂作業要注意。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

墜落災害是最常見的職業災害類型，常導致勞工非死即傷，日前中壢工業區就發生勞工修繕屋頂時不慎墜落送命憾事，勞檢處統計，近2年光是屋頂修繕就造成7人墜落、3人死亡，但業者往往便宜行事，強調施工前3天就要上勞檢處網頁登錄施工內容與安全措施，若未做好防護，違者最重罰30萬，甚至可勒令停業。

勞檢處製造科長蘇志翔指出，桃園工廠多，隨著年末將至，許多工廠開始年前歲修，但卻往往因便宜行事，未做好防墜設施，屋頂年久失修踏穿，工人墜樓慘死，他不諱言因修繕屋頂都是外聘的廠商，對工廠而言只要能修好就好，不太會重視職安，導致屋頂修繕成安全漏洞。

蘇志翔說，中央已修法規定明年起新建廠房的屋頂，邊緣要有欄杆、也要規畫安全走道，避免要修繕時才發現無防墜設施。

蘇志翔指出，屋頂作業要有護欄和寬度40公分以上的工作台，針對易踏穿材質，應先規畫安全通道、寬度在30公分以上的踏板，下方也要有安全網防墜，勞工要佩掛背負式安全帶，另一端確實鉤掛在固定且堅固的物件上，2公尺以上的作業場所，強風、大雨等惡劣氣候都禁止施工。

蘇志翔提醒，作業前3日須至桃園勞檢處網頁的事業單位線上申報系統，確實登錄工程施行地點、日期、作業內容等資料，以利勞檢處事先掌握施工資訊，適時協助施工單位實施宣導、輔導或檢查，維護工作者安全。

勞檢處長李賢祥提醒，屋頂上的工作多屬臨時性作業，雇主須於平日對勞工加強實施工安全教育，使勞工瞭解屋頂作業潛在危害及傷害性，若雇主未確實做好安全防護，除可以職業安全衛生法處3萬至30萬元罰鍰，也可依違反法令樣態勒令停工，如有意願接受輔導或防墜設施改善補助，可逕洽勞檢處。

(中時 )