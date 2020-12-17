麻吉弟弟。（星火映畫提供）

「星火原創音樂大賽」邀來音樂大師林明陽、丁曉雯與《太陽》原唱邱振哲共同擔任音樂領航員，一同與麻吉弟弟、臭屁嬰仔、慢慢說、魏妙如、蔡佩軒等來自大中華區的線上音樂人，號召各路音樂好手共襄盛舉，林明陽與丁曉雯勉勵參賽者，要多了解自身的特色，將這個特色好好發揮，切勿「搞怪」和「出人意料」，也千萬不要「假會」，要回歸音樂的本質。

金曲獎最佳組合慢慢說，在得知有這樣支持原創音樂的比賽後，也分享了創作是慢慢說生活情緒的出口，勉勵參賽者：「創作一路上都會遇到自我懷疑的時刻與等待懂你音樂的知音出現前的煎熬，除了努力寫歌之外，你還會需要增加自己編曲與製作的能力，這樣才能讓作品的能見度提升。」

邱振哲很樂於享受這樣從零開始挑戰與學習的感覺，至於為何一口答應擔任音樂領航員，邱振哲笑回：「因為我在台灣有空啊！」隨即認真表示：「因為與星火有一段很深的革命情感，很認同這樣的活動理念，希望透過我的經驗，讓參賽者少走一些冤枉路，華語流行樂壇也會因此越來越好吧。」

麻吉弟弟近年來除了擔任許多歌手的唱片製作人外，也積極創作發行自己的音樂作品，這次也力挺星火原創音樂大賽。他分享創作對自己的意義：「音樂是有力量的，音樂可以影響人的心情，所以當一個創作者，你有這個能力去影響別人的情緒其實是一個很大能力，如果知道我的創作能夠帶給別人快樂的感覺、影響他們的心情，這就給我的生活很大的力量。」

(中時 )