罷免民進黨高雄市議員陳致中，第二階段連署書高達1萬3千多份戶籍地不在選區或重複連署等因素，遭中選會刪除。發起罷免的「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪表示，要在10天內補足1萬2千多件才能成案，罷中行動恐不樂觀。對他的罷免案恐無法成案，陳致中則低調回應說，隨時接受民意檢驗，也抱著最大的謙卑之心，尊重每位市民的意見。

據香港媒體《中評社》報導示，陳致中今天在議會開會時，被問到對他的罷免案恐無法成案時，陳致中略顯低調地說，他並沒有看到中選會正式公告，民意代表隨時接受民意檢驗，他抱持最大的謙卑之心，並尊重每一位市民的意見。也會努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，不會辜負鄉親的託付。

罷免陳致中第二階段連署門檻為2萬8062人，第二階連署書2萬9000多份。經高雄市選委會查對連署人名冊，原連署人人數計2萬9018人，不合規定依法應刪除人數計1萬3373人，經刪除後連署人人數為1萬5645人，還缺1萬2417人。中選會本月9日寄出公文，22日前補足連署書。若不補提或補提人數不足規定，罷免案就不成立。

「鎮港除蟲隊」對此表示，礙於時間急迫，但會走完全部程序，最後連署多少，就送多少份給中選會，罷免陳致中很可能胎死腹中。

(中時新聞網)