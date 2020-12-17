41歲韓國女星蔡琳過去因主演《愛上女主播》、《達子的春天》等電視劇走紅，今(17日)被韓國媒體報導，指她已與小2歲的第二任丈夫、大陸男星高梓淇離婚，6年婚正式下畫句點，婚變原因引發網友討論。

蔡琳今日被韓國媒體爆料悄悄與結婚6年的丈夫高梓淇離婚，正式恢復單身生活。兩人昔日因拍攝電視劇《李家大院》相識，並於2014年公開戀情、結婚，蔡琳更在結婚的第3年，為高梓淇生下兒子。

蔡琳、高梓淇昔甜蜜上節目分享中韓戀相處方式。(取自騰訊視頻)

如今這對中韓戀夫婦突然宣告離婚，原因更是引爆網友熱議，甚至還有人起底蔡琳、高梓淇昔日甜蜜上節目的受訪片段，影片中主持人就好奇提問：「那你們怎麼交流呢？一個不學中文一個不學韓語。」

高梓淇則靦腆回應，稱與蔡琳溝通的方法很多，可以靠眼神、動作，還有簡單的中文、英文、韓文參雜溝通，當然還有翻譯機幫忙輔助。

而蔡琳也坦言曾因為語言不通而誤會了老公，「我覺得中文中有很多直譯的話，聽起來很奇怪，害怕那些成爲我們吵架的原因。有一次高梓淇對我說『妳神經病』，我真的特別特別生氣，但是後來才知道那樣的話，在中文有著開玩笑或撒嬌之意。」

(中時新聞網)