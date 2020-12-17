男團C.T.O受韓國電視台 MBC 之邀，到當地進行真人秀的錄製節目《C.T.O PROJECT - The Survival》，超過兩個月的赴韓錄製節目初體驗，雖有語言障礙，剛抵達時對於一切都陌生，擔心不被接納，但在訓練期間平均每天僅能睡兩到三小時，幾乎從早到晚都在訓練情況下，除對體能上是一大考驗外，也因此讓他們透過訓練漸漸融入韓國偶像訓練文化。

談到台灣演藝文化與韓國的不同？C.T.O 團員宇慶曝，因實境秀大多六、七點開錄，韓國半夜三四點開始妝髮，台灣則大多中午後開錄，因此妝髮時間約從十二點開始，兩地習慣工作的時間相當不一樣。振緯則補充，韓國對禮儀方面更為要求，尤其妝容、穿著、鏡頭機位、舞蹈等注重的細節都大為不同。

親友們擔心他們赴韓國出道飲食不習慣，回台會變成紙片人，沒想到C.T.O團員竟意外地對韓國飲食文化相當適應，薛恩透露自己喜歡吃辣，以往不愛吃豬肉的他，也意外愛上了韓國的燒烤五花肉，就連吃素的仕偉，原先擔心在韓國找不到素食餐廳，卻意外發現當地對於素食者來說有很多飲食上選則，樂得說：「這次吃到我最愛的紫菜飯捲，幾乎每週都要吃！」

(中時 )