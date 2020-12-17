亞洲最高投保率，台灣住宅地震險承保能量將拉高到1千億元。金管會17日宣布，由於投保件數逐年增加，在不調整保費下，將調整住宅地震險危險分散機制，總承擔限額由現行700億元，調高為1千億元，保戶無法拿到足額理賠的機率也將由0.6％降為0.27％，即保障更充足。

這次危險分散機制調整，是住宅地震險第三度調高承擔總額，由於調整危險分散機制需預告相關條文，預計2021年4月1日才會正式上路。

因為1999年的921大地震，造成台灣重大經濟損失，但相關建物都沒有保險保障，之後政府推動政策性保險，即鼓勵民眾投保住宅地震險，給自己的家一點基本的保障，大部分申請房貸者，銀行也都會要求投保。

金管會表示，到今年10月為止，住宅地震險已有320萬戶投保，投保率達35.78％，應是高於日本的投保率，成為亞洲住宅地震險投保率最高的地區。

但隨著投保比率越來越高，住宅地震險總承保能量亦不斷拉高，最早是500億元，2007年時拉高到600億元，2009年時拉高到700億元，這次事隔11年再度拉高承保能量，一次到1千億元。

危險分散機制像是分層蛋糕，第一層由產險業共保，額度由原先30億元提高到42億元，即損失金額在42億元以內，就是由產險業者負擔，第二層是住宅地震基金承擔，以安排再保、分散到資本市場或自留方式，由現行530億元，修正為518億元，第三層是政府負擔額度維持140億元，若損失金額超過700億元後，即新增第四層由地震基金負擔300億元。

由於住宅地震險是房屋因地震全損後，每戶理賠150萬元，並有臨時住宿費20萬元，現行若總損失金額超過700億元，保戶就必須平均分攤不足額的部分，也就是無法拿到足額理賠金，現在機率是0.6％，但提高到1千億元後，不足額機率降到0.27％。

(工商 )