有併購大王之稱的友嘉集團總裁朱志洋不僅將友嘉集團推升全球第三大工具機集團，近年整合旗下工具機品牌，在台打造亞洲第一座5G未來工廠，17日獲頒潘文淵獎，彰顯他以精準大膽的眼光，帶領友嘉集團與台灣邁向工業4.0之路。

潘文淵文教基金會表示，潘文淵文教基金會1996年由工研院電子工業研究所、美洲技術顧問團及台積電、聯華電子、華邦電子等相關業界先進共同發起成立，24年來，秉持潘文淵為台灣開創新興產業及培養年輕人的精神，表揚及獎勵電子、資訊、通訊等領域卓有貢獻的科技產業領導者、研究人員與優秀學生等人才超過1,300人。每一個獎項都獲得產學研界的高度評價與肯定。也都持續有傑出企業界人士加入董事會大力支持基金會的運作，包括本屆新加入的董事—台積電董事長劉德音、華邦電子董事長焦佑鈞及世界先進董事長方略等人。未來潘文淵基金會將持續以培植我國科技產業優秀人才及永續發展為使命，期勉年輕世代的優秀學子，一起將潘文淵博士開創台灣產業的精神及服務貢獻的理念傳承下去。

潘文淵文教基金會指出，基金會為表揚長期對我國科技產業之開拓或推展具有卓越貢獻的終身成就人士，潘文淵文教基金會設置具有台灣科技界諾貝爾獎之稱的「潘文淵獎」，今年得獎者是一手創立全球第三大工具機集團的友嘉集團總裁朱志洋，是台灣工業4.0發展的關鍵人物。

潘文淵文教基金會表示，潘文淵獎歷屆得獎人，都是對我國科技產業具有傑出貢獻的卓越菁英。友嘉集團總裁朱志洋跑船起家，1979年看準商機，創立友嘉集團，從早期工具機代理商，持續併購擴張轉型為國際級製造商，早年便全力發展智慧工具機的研發，結合5G技術投入智慧製造。近年更結合工業4.0 先進技術與集團旗下多個工具機品牌，在台打造亞洲第一座5G未來工廠。朱總裁以精準大膽的的眼光，帶領友嘉集團與台灣邁向工業4.0之路，獲得潘文淵獎的肯定真是受之無愧。

連續多年擔任潘文淵獎頒獎人的前行政院長，目前擔任中華文化永續發展基金會劉兆玄董事長表示，本屆潘文淵得獎人朱志揚總裁，多年前，就帶領友嘉集團投入智慧工具機的研發，擁有非常卓越的成果與實績，最難能可貴的是始終保有謙和的初心，才能造就今日的恢弘格局。期許潘文淵基金會未來能夠持續拔擢科技領域中的優秀才俊，傳承潘文淵先生帶動我國創新科技產發展的精神與奉獻，也學習朱總裁的刻苦精神，讓台灣科技產業持續蓬勃發展，科技版圖於世界中益發壯大。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰指出，基金會2004年創辦具有台灣科技界諾貝爾獎之稱的「潘文淵獎」，是一項終身成就獎，至今共已選出張忠謀及施振榮等17位得獎者，都是企業界各領域的佼佼者。同時，為了感念潘文淵博士對我國電子工業的貢獻，以及對華裔子弟科技教育的關懷，成立以來，也開辦了研究傑出獎、ERSO Award、年輕研究創新獎、考察研究獎、獎學金及物聯網創新應用獎等眾多獎項，以獎勵、表彰眾多傑出的科技產業菁英。

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