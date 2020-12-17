彰化燈會史上最長月影燈季綻輝煌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化燈會史上最長月影燈季綻輝煌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化燈會史上最長月影燈季綻輝煌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化燈會史上最長月影燈季綻輝煌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

聖誕老公公悄悄下彰化灑禮物。（吳敏菁攝）

彰化燈會史上最長月影燈季綻輝煌。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

聖誕老公公悄悄爬下彰化來撒禮物了，帶來彰化燈會史上展期最長的月影燈季，從彰化縣立美術館起沿卦山路至八卦山大佛風景區遊客中心、天空步道都有亮點將於18日晚上7點亮起來，有日式、中東式以及明年生肖牛等造景，在九龍池也有魚躍龍門的燈飾，今晚試點燈，讓所有人都驚艷！

2020年度代表字「疫」說明雖台灣目前控制得當，「卦山祈福燈區」將自即日起到110年3月1日（農曆正月十八）每日晚上5點半至10點展出，長達73天的展期打破彰化燈會史上紀錄，彰化縣長王惠美17日晚間前往巡禮，預告明天晚上7時在縣立美術館點燈亮起來。

王惠美說， 12月18日在八卦山辦理「2021彰化月影燈季」，在縣立美術館還有聖誕晚會音樂會。此外，12月19日在體育場有彰化之光強勢回歸任賢齊壓軸的演唱會、480秒的煙火等，邀請所有鄉親一起來欣賞。

縣府城市暨觀光發展處表示，其中三大主題於布置期間就相當吸睛!彰化縣立美術館一處配合聖誕佳節將至，設計超大聖誕老人攀上建築，要將滿滿好運送到彰化；「朱紅の鳥居

」、「阿拉丁神燈」則打造濃濃異國風情。

今年擴大佈燈範圍，首次於美術館佈置耶誕燈飾，亦是第一次將異國風情搬入八卦山大佛風景區，以祈福為主題並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，邀請民眾前來祈福，將親手摺的紙鶴掛至天空步道，並敲響幸福的鐘聲。

為了增加參與感，於八卦山大佛遊客中心準備色紙，邀請民眾一同將親手摺好的紙鶴掛置天空步道，可先至八卦山大佛遊客中心領取色紙並摺好祈福紙鶴，由遊客中心出發，經參佛道至大佛前禮佛、賞燈、賞夜景後，前往天空步道感受身在日本的偽出國體驗，親手將祈福紙鶴掛上後再至3號出口「幸福鐘聲響」敲響一生幸福，最後回頭至「阿拉丁神燈」在神燈前許下心願。燈區內另有「魚躍龍搶珠」、「金牛照鴻運」等吉祥燈飾，以各式主題代表祈福意象，祈求新年好運。

(中時 )