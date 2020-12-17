美食外送越來越普遍，懶人經濟發酵，民眾只要在家裡用APP點餐，動動手指頭，就有美食送上門。不過這種客制化的服務系統，卻被不肖人士利用，趁機吃霸王餐。一位外送合作店家表示，有客人為了吃免費餐點，竟「開大絕」，回報所有商品都遺漏，讓網友氣炸：不會良心不安？

原PO在臉書「爆怨2公社」上氣憤表示，「先生，如果外送的食物比較貴吃不起，建議您吃小七的泡麵就好，訂了外送再回報平台所有餐點均遺漏，以為這樣就可以吃免費的餐點，小心被告！」原來是一名客人下訂外送滷味後，竟回報客服稱所有品項都有遺漏，讓店家氣炸。

一位外送合作店家表示，有客人為了吃免費餐點，竟「開大絕」，回報所有商品都遺漏，讓網友氣炸：不會良心不安？(摘自爆怨2公社)

據了解，美食外送平台只要收到客人回報部分餐點有遺漏或錯誤，通常會整單給客人免費，同時贈送優惠券，並扣留要給原店家的消費金。但這機制卻被一些客人不當利用，故意提報有餐點遺漏，換取霸王餐。沒想到這名客人可能嫌分量少，竟對全部餐點都回報遺漏。

文章一出，網友看到如此惡劣行為也氣炸表示，「也太扯了，外送員送空氣給他？」、「這是把平台和店家當白癡的概念嗎」、「他袋子破掉是不是」、「怎可能全部遺漏啦？那外送員交給他的是甚麼？所以他只拿到空袋子嗎？」、「這根本就是擺明吃霸王餐吧」。

網友指出，的確有些客人會利用這種方法來拗優惠券、退費，不過店家若要提保護自己，屆時提供監視器，應該能夠提告。「真的有這種客人，之前都聽店家抱怨過，真不敢相信，這吃了不會良心不安嗎...」、「好可悲的人」。

(中時新聞網)