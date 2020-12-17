朝陽科技大學成立飛行與民航人員技術系，17日熱鬧揭牌。（林欣儀攝）

看好航空業未來前景，朝陽科技大學繼2年前成立航空機械系並對外招生後，今年初再獲教育部核定成立飛行與民航人員技術系，17日揭牌、預計明年開始招生，校方同時為新設置的飛航圓夢基地啟用；校長鄭道明表示，下一步將再向教育部申請成立航空運務系，盼完整培育航空業所需的各種人才。

鄭道明與民航局標準組組長喻宜式、中華航空副總經理周志賢、長榮航空空服本部協理許平等航空業代表一同為飛行與民航人員技術系揭牌，現場氣氛熱絡；校方強調，飛行與民航人員技術系將是全台灣，除空軍官校外、唯一培育飛行員的大學，備受矚目。

鄭道明表示，選在12月17日揭牌，是因為117年前的這一天，萊特兄弟完成人類首次成功動力飛行，別具意義；朝陽科大配合航太產業趨勢發展，近幾年不遺餘力朝國際化邁進，在許多國際權威排名都表現傑出，學校也積極發展雙語教育。

鄭道明強調，學校下一步還準備向教育部申請成立航空運務系，希望培育維修飛行人才及所有航空產業所需的地勤等人才，未來將以航空業的航運、機務與運務三大主軸發展，打造航空學院新願景。

針對航空產業今年受疫情波及、產業未來是否受影響？許平指出，疫情尚未完全解除，對航空業確實是衝擊，但疫情總會過去，對未來航空業發展仍相當有信心；目前長榮與朝陽已簽署策略聯盟夥伴、未來將長久合作，期待有更多年輕人加入航空領域。

朝陽科大飛行與民航人員技術系籌備主任盧衍良則說，目前國內大學的航空相關系所多屬工程、材料或航運管理，朝陽則結合產業所需的實務專業，學生畢業後投入航空人員工作，前景可期。

(中時 )