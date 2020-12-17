大江購物中心耗時六個月籌備，逾180人合力打造的全台規模最大、棟數最多的聖誕手工薑餅城落成，正趕上耶誕點燈與跨年活動，成為新打卡景點，也成為年度「一星衣益」義賣最吸引人潮亮點。

高達88棟繽紛造型薑餅屋是由大江內部團隊規劃設計，並跨界邀請烘焙業者餅乾糖霜品牌「Cookie Queens 餅乾皇后」及啟英高中餐飲科師生共同完成，即日起開放參觀至27日，大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，這座薑餅城以商場自家門牌命名為「第501號的愛 Love City」，就是希望能從這裡傳遞更多的愛、幫助更多的人，且有adidas、Nike、SBC星橋國際影城、STUDIO A晶實科技等12家品牌慷慨解囊認養薑餅屋，一起加入年度「一星衣益」的公益活動行列，為「仁友愛心家園」籌募興建家園經費盡一分心力。

大江年度公益活動將於18日起連續三天舉辦「一星衣益」義賣，號召館內280家品牌廠商共襄盛舉，並集結1,000件、愛心公益價一折起的全新義賣商品，為吸引民眾踴躍參與義賣活動幫助弱勢團體蓋新家，今年特別打造聖誕手工薑餅城，19日還有燈光秀，屆時開放免費參觀還有機會獲得國內旅遊兌換券。

現場展售商品包括美妝保養、服飾配件、童裝玩具及餐券福袋等，活動首日推出的限量價商品有原價38,800元的喬山沙發按摩椅公益價18,800元、原價25,500元的CHICCO雙向手推車愛心價16,900元等商品，幾乎比百貨周年慶的價格還要划算，義賣所得將全數捐贈「仁友愛心家園」興建住所計畫。

(工商 )