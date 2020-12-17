桃園市府交通局設置檢舉違規舉報系統，只要掃描立牌上的QR Code即可檢舉違規，希望達到嚇阻作用。（蔡依珍攝）

民眾常因貪圖方便違規停車，不但影響交通順暢，也恐釀車禍憾事，桃園市府交通局首創在違規停車熱點，加裝含有檢舉違規QRcode的警示牌，簡化檢舉流程，成功達到嚇阻作用，本周更擴及長庚醫院公車候車亭，希望改善龜山區復興一路違停亂象。

根據交通警察大隊統計，今年以來共67萬1384件檢舉案，前5名中有4個都是針對違規停車的檢舉，其中「設有禁止臨停標線處臨時停車」就有逾10萬件，排名第一，其他像是「在禁止臨停處停車」6.7萬件、「併排臨時停車」2.2萬件、「人行道臨停」1.3萬件，顯見民眾也對違規停車大表不滿。

交通局指出，車輛應停放於合法停車空間，其中公車格更是「零容忍」，除了祭出科技執法、公車行車紀錄器檢舉，本周又在龜山區復興一路上的候車亭張貼含檢舉違規QRcode的違停警示標誌，民眾如見有汽車違規停放於公車格，可將違規停車拍照，掃描QRcode上傳照片並附上時間地點，輕鬆就能完成檢舉，警方就能依照道路交通管理處罰條例開罰300元至1200元罰鍰。

交通局長劉慶豐表示，龜山區復興一路靠近長庚醫院病理大樓的公車站，是重大交通節點，國道公路客運、北桃的市區公車、桃園的免費公車都在此交會聚集，班次也多，但就醫民眾常貪圖方便違規停放公車格，希望透過鼓勵停等公車的民眾檢舉，讓公車候車空間淨空，公車好靠站、民眾好上下車。另外交通局也在新設的桃園區文昌公園、中壢區文化公園地下停車場增設有QRcode的禁止停車告示牌，提醒民眾勿將車輛隨意違規停放。

(中時 )