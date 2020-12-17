醫師蘇偉碩不滿開放萊豬進口，頻在網路發表反萊豬的主張，被衛福部告發，前台南縣長蘇煥智認為，即使蘇偉碩主張的理由「萊劑比搖頭丸毒」仍待科學驗證，但蘇醫師並不需要證明為真實，才能免責。甚至批民進黨打壓萊豬政策討論，大開民主倒車！

蘇煥智在臉書指出，蘇偉碩主張「萊劑比搖頭丸毒250倍、呼吸都會吸到」，而食藥署認定為謠言或不實訊息，並以觸犯食安法第46條之一移送警方法辦，最高可處3年以下有期徒，不過衛福部認為是不實訊息，卻未具體指出究竟是否構成「足生損害於公眾或他人」。有損害公眾嗎？有損害他人嗎？因而衞福部的移送，顯然不符構成要件。

另外食安法46條之一，基本上是刑法310條誹謗罪的特別法。而依刑法310條第二項規定：「對於所誹謗之事，能証明其為真實者，不罰。」還有依刑法第311條第三款規定：「對於可受公評之事，而為適當之評論者。」免責。

蘇煥智表示，目前有關進口萊豬政策正是全國熱議的公共政策議題，當然是可受公評的事；蘇醫師針對此一公共政策議題發表意見，反對政府開放萊豬，完全符合刑法第311條免責的規定。即使他主張的理由仍待科學驗證，蘇醫師並不需要證明為真實，才能免責。

蘇煥智不滿說，美國萊豬即將開放，違反民進黨過去一貫的政策，民進黨政府不但不道歉；而且公然違反標示萊劑的承諾，表明不標示萊劑；現在又打壓反對萊豬的公共政策討論，實在是大開民主倒車！

(中時新聞網)