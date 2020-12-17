晶電（2448）、隆達（3698）本月23日為股票最後交易日，隨著換股進入倒數階段，本周不想參加換股的法人持續出場，根據系統統計，最近五個交易日以來，三大法人賣超晶電2,126張，也賣超隆達945張，目前法人持有晶電部位仍在20萬張以上，隨著法人進出動作趨緩，這些持股有可能參與換股。

晶電與隆達將在民國110年1月6日下市，富采投控則於同日以光電類股掛牌，舊股票最後交易日為109年12月23日，109年12月24日停止交易。

晶電近日股價維持橫盤，法人本周以來進出動作趨緩，根據系統統計，最近五個交易日法人賣超晶電2,126張，剩餘持股仍達22.4萬張，持股比率還有20.57％，法人認為，這些持股有可能參與換股。

法人也認為，換股在即，因為牽涉到換股比率，導致買盤裹足不前，預期富采投控重新掛牌之後，對mini LED有興趣的資金比較有進場意願。

(工商 )