意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）宣布至2027年實現碳中和目標，有望成為最早達到此一目標的全球半導體公司。意法半導體的碳中和全面規劃包括兩個具體目標：遵守COP21巴黎協定之到2025年暖化上升幅度控制在1.5度C範圍內之規定，這要求直接和間接排放量相較2018年減少50％，到2027年能源100％採用可再生能源。

ST的行動計畫將包括：透過投資購買能夠燃燒製造後殘留氣體的減碳設備，減少溫室氣體直接排放、降低總體能耗，以及減少產品運輸、商務差旅和員工通勤產生的排放，並透過制定實施可行性和相關性最高的脫碳和封存計畫來減少剩餘排放量。 意法半導體還將透過現場太陽能發電裝置、綠色電力購買協定和綠色證書的組合方式，相較2019年可再生能源26％的比重，至2027年實現100％使用可再生能源。

意法半導體還將在所有生態系統中實施合作計畫和合作夥伴關係計畫，在所有利益關係人中促進碳中和，鼓勵環保創新。

在該計畫的框架內，意法半導體加入了科學基礎目標倡議組織 （SBTi）贊同意法半導體透過減少直接和間接溫室氣體排放量和使用可再生能源實現暖化1.5度C溫控目標。

意法半導體總裁暨首席執行長Jean-Marc Chery表示，永續發展是我們的DNA、價值觀和業務模型的組成部分，在過去25年裡，我們在所有關鍵指標均取得了佳績。ST開發的創新技術在客戶解決挑戰發揮著關鍵作用，我們相信這些技術也為因應全球環境問題和社會挑戰做出重要貢獻。我們在先前的計畫已取得了不錯的成果，我們將會再接再厲。

Jean-Marc Chery指出，ST企業永續發展計畫正在加速，到2027年，我們將完成碳中和的目標，為ST成立40年慶典獻禮。我們為ST這樣一家製造業務遍布全球的半導體公司制定了一個綜合計畫和雄心勃勃的目標，並將以協作方式與主要合作夥伴和利益相關者為之共同努力。

意法半導體多年來堅持實施專門的環境計畫，積極致力於降低環境足跡，在2019年，提前實現了2025年的溫室氣體減排目標，單位產出排放量將相較2016年降低21％。

(工商 )