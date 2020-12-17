藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group）自8月宣布正在制定讓穿戴式裝置加入現有手機接觸風險通知系統（Exposure Notification Systems，ENS）的規格標準以來，至今已經超過150家藍牙會員公司加入接觸風險通知工作組（Exposure Notification Working Group，ENWG），致力將現有手機的COVID-19接觸風險通知系統標準化。

藍牙技術聯盟於12月初發布了可穿戴裝置接觸風險通知系統（Wearable Exposure Notification Service，WENS）的初步規格草案，邀請藍牙會員公司、政府衛生機關和其他參與接觸風險通知系統開發與部署作業的相關單位，就新的規格提供意見回饋。

主要由政府衛生機構部署的公共接觸風險通知系統所採用的藍牙技術，皆已嵌入手機，如有民眾確診感染COVID-19或其他傳染病時，曾與其密切接觸的人員都會收到通知，其中廣為人知的範例就是Google和Apple攜手打造的接觸風險通知系統，如今已有超過60個地區採用 Apple|Google ENS。

由於手機高度普及，因此非常適合作為推動接觸風險通知系統的載體，但僅憑手機就要涵蓋所有族群是不切實際的，因此，藍牙技術聯盟正打造一套規格，建立標準化方法來擴大支援可穿戴裝置，同時保有同等的接觸風險通知系統隱私和安全保護。將系統擴大至如手環的可穿戴裝置 ，即可更完善照顧手機使用率仍低的群眾，包括國小學童和居住於照護機構的年長者。

除接觸風險通知系統之外藍牙技術更可用於實作創新解決方案，協助管理疫情擴散、加速全球的重啟時程，同時在COVID-19疫情大流行或未來爆發其他疾病時，更妥善治療病患。

(工商 )