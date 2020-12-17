叮叮叮！中時新聞網一日特助小布丁到彰化按電鈴找謝典林，直擊議長的服務日常，謝典霖不僅是彰化縣議會議長，也是全國最年輕的議長，現任中華民國籃球協會理事長，主持議會，認真又專業，閒暇時也像鄰家大哥哥一樣親切，介紹彰化有什麼好吃好玩，如數家珍。

一日特助首先來到彰化，上午11點台中體育局就來拜會議長，還直擊議會主持議會的畫面，看到議長表情凝重，專注、專業又認真。

中午休息時間，謝典林推薦彰化阿發麵，滿滿一大碗肉燥麵或冬粉、米粉，加兩個油豆腐、丸子、滷蛋竟然只要65元。份量大。吃得飽，食量大來吃一碗發仔麵就會發。

午休吃完到白色方塊喝咖啡，蛋糕、甜點等飲品，大夥都不禁直嘆，這些糕點，美到像假的，彰化鹹蛋和起司蛋糕真是絕配，謝典霖還特別推薦「聲舞團」，今年以南郭宿舍群為舞台，演出夭壽浪漫，掀起轟動。

悄悄藏著文藝情懷的謝典林表示，不錯的藝術家願意回彰化發展，都給予最大支持，還憶起小時候，偷跑出去學校被老師打，回家不敢講，會被在打一次啊。

議長下班還勤運動，練習深蹲，這次還請來曾是舞蹈老師的議員黃千宴客串指導伸展動作，不時有人有來ＰＫ。有什麼好吃、好玩，歡迎到彰化按電鈴、找典林就對了。

影片連結：直擊全國最年輕議長的一天。（中時新聞網提供／吳建輝彰化傳真）

(中時 )