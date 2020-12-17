南市府勞工局輔導優質企業在人才培養、勞資關係、健康促進等方面精進，其中璨揚企業今年先後拿下金展獎、國家人才發展獎、衛福部活力躍動獎等殊榮。（莊曜聰攝）

勞工意識抬頭，根據統計，台南市勞工申訴案件每年約2000件左右，其中以違反勞動基準法為大宗，南市府勞工局建置「勞工申訴案件管理系統」，17日正式上線，此系統可讓勞工即時查詢並掌握案件進度，並根據大數據分析案件內容，提供未來擬定勞動檢查策略參考，目前六都除南市外，僅有新北有類似系統。

勞工局長王鑫基公布職安健康處年度成果，交出包括「建置申訴查詢系統」、「跨界合作齊力降災」、「落實檢查保障勞權」、「擴大勞權宣導廣度」、「促進績優健康伙伴」、「多元培訓服務精進」等6大亮點，其中新建置的「勞工申訴案件管理系統」即日起上線啟用。

王鑫基指出，勞工申訴案件管理系統建立後，可讓勞工即時查詢並掌握案件處理進度，也能讓市府員工提升服務品質，即日起勞工填寫必要資料、提出申訴後，e-mail就會得到一組案件編號，後續可透過電腦或手機至系統網站（https：／／labor-appeal.tainan.gov.tw），輸入案件編號、姓名及電話等資訊，就能隨時查詢案件辦理進度。

另外，職安健康處也會針對高違規、高風險、高職災發生率的事業單位，持續實施勞動檢查，對常見違法樣態進行宣導、輔導、檢查，以輔導事業單位改善職場環境；職安健康處代理處長陳美顏表示，今年和各區公所、工業區合作加強勞動法令宣導，和勞動部及15家優質企業簽署健康伙伴，以及一系列的內部職能教育訓練，精進勞檢技巧等。

(中時 )