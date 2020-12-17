KTV監視器畫面曝光 女童在走廊奔跑疑似要找爸媽（翻攝畫面）

南投埔里李姓老翁遭指控從KTV帶走5歲女童到附近停車場猥褻，遭到女童父母動用私刑毆打致死。全案關鍵的KTV監視器畫面曝光！當時女童因為要找爸媽，往廁所跑，卻被老翁一手拉著往後門門外走，接著門還疑似被上鎖，女童跟著老翁消失在鏡頭前，成為此案調查的重要事證。

從案發當時KTV的監視器影片還原現場，事發時李姓老翁當時從包廂跑去上廁所，女童父母則在KTV大門口抽菸。女童在包廂走道一路往廁所跑，疑似要找爸媽，結果遇到剛剛上完廁所的李男。畫面中，女童先是先是一把被拉住，然後李男在把女童帶到側門外，還將門鎖上，接著拉著女童走向一旁的停車場，兩人消失在鏡頭前。

KTV監視器畫面曝光 老翁疑似鎖上鐵門帶著女童往停車場走。（翻攝畫面）

KTV監視器畫面曝光 老翁疑似鎖上鐵門帶著女童往停車場走。（翻攝畫面）

5分鐘後，女童慌張的跑回來，卻打不開被老翁鎖住的鐵門，害怕的一直往店裡面看，有沒有人可以來開門。最後女童的爸爸聽見女兒呼叫來開門後，女童手指著老翁的方向，向爸媽哭訴遭李男猥褻，女童爸媽暴氣，立刻找李姓老翁理論，並動手將他打到趴地，傷重送醫，三天後不治。

KTV監視器畫面曝光 女童慌張跑回來卻打不開鐵門。（翻攝畫面）

KTV監視器畫面曝光 女童手指著停車場老翁方向告訴父親事情經過。（翻攝畫面）

關鍵監視器曝光，老翁當時為何拉著女童往門外走？又為何要把門鎖上，往沒有監視器停車場走？一連串疑點正等著檢警釐清。

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(中時新聞網)