網美Yuri陳怡叡是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，除了在球場邊賣力替球員加油外，她也是一名電影咖，參與過多部電影演出，不只有出眾的外型，也有亮眼表現；近日Yuri上綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》聊拍戲經驗，提到曾在公墓拍情慾戲，結束後嚇得她先去廟裡拜拜才回家。

台灣國片近年來話題不斷，票房破億的《刻在你心底的名字》，入圍多項大獎外，劇情內容也讓影迷印象深刻；Yuri也是該片演員之一，她在節目《國光幫幫忙之大哥是對的》最美綠葉單元，表示在拍攝《刻在你心底的名字》時，有一場在台中公墓拍攝情慾戲，至今回想都很害怕。

近日Yuri上綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》聊拍戲經驗，提到曾在公墓拍情慾戲，結束後嚇得她先去廟裡拜拜才回家。(圖/ 摘自《國光幫幫忙之大哥是對的》YouTube頻道)

Yuri笑說當天拍攝時間是深夜，從弄妝髮時梳化間就播著佛經，耳朵裡不斷傳來南無觀世音菩薩的音樂；這場戲主要情節是Yuri要挑逗男演員陳昊森，讓男方撫摸胸部和各種誘惑試圖讓他起反應，但她每次想到激情戲是在公墓拍攝，也覺得好像對「祂們」很不敬。

拍攝結束後，Yuri特地跑寺廟走走拜拜，才敢回家；而現場看過這部電影的來賓，也紛紛肯定這場戲相當激情又精彩。另外，Yuri也說原本家人不支持她踏入演藝圈，但隨著時間，她透過每一次演出證明自己選的路是對的，家人也轉變成影迷。

(中時新聞網)