世界職業男網總會ATP今天正式公告2021年賽程，年度第一場四大賽澳洲網球公開賽將在明年2月8日到21日進行，剛好遇到農曆過年，而男單會外賽則預計1月10日到13日在卡達杜哈進行。

因為新冠肺炎疫情尚未完全控制，澳網官方對防疫相當謹慎，選手和教練、整個團隊人員抵達澳洲墨爾本後，必須先隔離14天、檢查確定無感染病毒才能參賽，由於整個時程拉長，因此明年澳網開打時間比往年晚了三個星期。

由於目前長途旅行存在感染新冠肺炎的風險，許多選手或許可能會放棄澳網，為了吸引球員參賽，澳洲網協計畫負擔包辦包機、食宿及檢疫隔離等相關費用，總獎金也提高到7100萬美元（約20億3912萬台幣），但參賽選手必須在明年1月15日到17日，透過包機抵達澳洲，屆時大會也會像今年美網一樣規劃泡泡園區。

至於選手擔心隔離期間無法訓練，澳洲網協提出所有選手集中在一間度假中心隔離，讓選手可以安心訓練，不至於荒廢身手。

(中時 )