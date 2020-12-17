熱愛跳國標舞的台中市政府勞工局長吳威志，坦承對飯店女總經理有好感，由於女總為人妻，疑捲入婚外情，17日下午提出辭呈，並獲市長盧秀燕同意，將自12月18日正式離職，由勞工局副局長羅群穆代理局長一職，這也是盧團隊繼前副祕書長朱康震暴出劈腿多女之後，第二個涉感情桃花事件下台的官員，盧秀燕即將就職兩周年之際，火速止血，設下影響市府形象的停損點。

盧秀燕震怒市府團隊再陷桃花疑雲，要求官員自律，但吳威志坦承對人妻女總經理有好感，多張LINE對話的截圖暴光，內容暖昧，還有女總寫道，「我後來想到可以用XXXX副理長的名分，這樣就比較不會有圖利特定廠商的問題」。

吳威志在辭職時表示，由於媒體報導涉及私領域行為，雖與事實不符，「但為不影響市府形象，決定向盧市長提出辭呈」。

市府強調，盧秀燕一向對政務官行為處事要求秉持社會道德標準，同意其辭呈。

台中市府成桃花窟？今年一年發生三起桃花事件，繼朱康震遭爆劈腿5女，社會局一名男社工督導與女社工過從甚密，引起家庭糾紛，昨天再傳吳威志與某飯店女總經理曖昧的通訊軟體對話，飯店女總為人妻，失去分際惹議。

吳威志雖出面自清，「離婚單身且有固定女友，黑函刻意影射，侵犯個人名譽與隱私，將保留法律追訴權」，還批「黑函所指誇張指控，亂寫一通！令人髮指！」公務行程滿檔，不介入危險關係。

55歲吳威志熱愛跳國標舞，人際互動分寸惹議，下午自行提出辭呈，捲舖蓋走人，他本來擔任雲林科技大學科技法律研究所教授，國民黨徵召參選2009年雲林縣長選舉，被對手民進黨蘇治芬打敗，2016年曾選立委，輸給民進黨劉建國，政治路屢受挫，加入盧團隊後，又栽在自己手裡。

(中時 )