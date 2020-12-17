上週二，英系幾乎全員動員，邀請副總統賴清德餐敘，被解讀為「後小英時代，各派系超前部署」；這場會議主邀人英系立委劉櫂豪今表示，是很單純的老友聚會，吃炒飯炒麵、喝點紅酒；他說，陳明文有提到，初選時難免立場不同，但都為台灣；賴副總統也說，大家一起為台灣打拼。

由於這次總統初選，英系與賴清德交惡，這次破冰，被解讀為，是為了「搏感情」。

劉櫂豪說，賴清德連續兩週去台東，他就當面跟賴提起這樣聚會並邀請參與，副總統也很爽快答應；上周二晚上，在「小英之友會全國總會」辦公室，因為沒有廚房，他們就叫了炒飯、炒麵等幾個菜，還有一點紅酒。

他說，這是延續小英之友會主要成員的活動，會不定時邀請各行各業跟政治人物交換意見，因為很多英系立委跟賴清德都很熟，都是老同事，所以當天英系成員前民進黨秘書長洪耀福、總統府國策顧問黃承國、立委陳明文、蘇治芬、羅致政、江永昌、吳玉琴、蔡易餘、邱泰源等人，除了莊瑞雄，幾乎全員到齊。

他說，賴副總統跟很多立委都是老戰友、老同事，大家談了不少往事，陳明文跟賴副兩人還提到，當時賴選市長時，陳還是選對會成員，副總統也跟大家提到被總統交付的工作。

劉櫂豪說，因為席間賴清德與邱泰源，兩個醫生，談到醫療保健，一講就講蠻久，由於正逢疫情，大家也談到疫苗，副總統還到「皮蛇（帶狀皰疹）」的疫苗，少子化、如何幫助年輕夫妻養兒育女等議題，大家也聊了很多。

劉櫂豪說，席間被未提到外界揣測的派系政治未來，單純敘舊，唯一比較「政治」，就是陳明文跟賴清德提到，大家初選時，難免立場不同，但都為了台灣，賴副總統也說，大家一起為台灣打拼。

劉櫂豪表示，當初他邀約時，真的很單純，外界不要想得太複雜，真的只是單純老朋友敘舊而已。

(中時 )