台中市長盧秀燕昨天和美國在台協會(AIT)處長酈英傑對談，期間盧秀燕當面向他表達台中市民拒絕萊豬的立場，AIT事後稱「有政治人物散播不實資訊」。資深媒體人黃暐瀚17日表示，他看完現有的民調後發現，沒有民眾歡迎萊豬，盧秀燕何錯之有？
AIT處長酈英傑昨天上午拜會盧秀燕，盧在媒體面前表態反萊豬，指「遵從人民的聲音」、「這不是有針對性」。而AIT會後嚴詞聲明，「所有美國出口產品遵循最高且符合證據的標準，政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益」。盧秀燕今(17日)受訪時再度回應，守護市民健康、為民發聲，是她的職責，AIT的發言，她表示尊重。
黃暐瀚今天在臉書聲援盧秀燕並質疑AIT，台灣人現在已經沒有資格「說不」？黃暐瀚說，這兩天看到一推「網民」、「民代」、「前外交官」，跑出來批評盧秀燕「不懂國際禮儀」，讓朋友「錯愕」，讓國際友人「難堪」。但他認為，台灣人是不能「說不」嗎？還是沒資格對美國「說不」？
他並提及，副總統賴清德多年前訪問大陸復旦大學，也曾公開說「台獨」，讓在場的大陸官員超尷尬，當時脫稿不也一樣反映了台灣「部分真實民意」？黃暐瀚強調，他看了半天，沒有一份民調的民眾歡迎萊豬。他不禁要問，盧秀燕轉述民意給美國官員聽，何錯之有？還是台灣人現在已經沒有資格「說不」？
(中時新聞網)
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