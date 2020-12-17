歐客佬與新社咖啡莊園陳勝樂合作，推出「世界盃烘豆大賽冠軍 X 台中新社咖啡」奪獎。(林欣儀攝)

歐客佬精品咖啡連續2年獲「台中十大伴手禮」首獎。(業者提供／林欣儀台中傳真)

台灣咖啡人口近幾年急遽成長，「台中市十大伴手禮」評選活動日前落幕，在地經營11年的歐客佬咖啡一舉奪下首獎及現場人氣獎，堪稱雙冠王，值得一提的是，這也是其連續第2年獲得評選首獎，為回饋消費者，業者決定從18日開始、連續3天舉辦精品咖啡豆、精品耳掛咖啡全館買一送一活動。

歐客佬與台中新社陳勝樂咖啡莊園園主陳勝樂合作，推出「世界盃烘豆大賽冠軍 X 台中新社咖啡」的手沖掛耳咖啡禮盒，榮獲今年「台中市十大伴手禮」首獎及現場人氣獎；歐客佬執行長王信鈞說，陳勝樂原本是葡萄農、兼種800棵咖啡樹，對咖啡有極大熱忱，多次榮獲國內比賽獎項。

成立於2009年的歐客佬精品咖啡多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，今更年與2019年世界烘焙豆大賽「World Coffee Roasting Championship」俄羅斯與羅馬尼亞「冠軍」攜手合作，烘焙師以極致工藝展現咖啡「新台味」，完美詮釋新社咖啡的獨特風味。

其實，歐客佬去年也以「歐客佬陪你遊台中 掛耳咖啡旅人組」奪下台中市十大伴手禮首獎，王信鈞說，台中市有糕餅故鄉之稱，十大伴手禮評比競爭相當激烈，結果是經13位產官學界專家選出100加入為店家，歐客佬則是唯一咖啡類伴手禮，能脫穎而出，相當不易。

最近正值歐客佬成立11年周年慶，再加上連續2屆奪下首獎、今年還一舉成為雙冠王，歐客佬除推出精品咖啡豆、精品掛耳咖啡買一送一，另單筆消費滿3000元還有機會參加抽獎，獎品包括現金11萬元及價值百萬的好禮。

(中時 )