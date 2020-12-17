屏東縣政府與屏東鳥會、專門捕捉綠鬣蜥的雇工合作，以套索釣取及設陷阱等方式捕捉到「酷斯拉」綠鬣蜥。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東萬丹民眾驚見大型綠鬣蜥正在享受日光浴，拍照PO上網引起熱議。。（翻攝臉書《屏東縣萬丹鄉交流地》／潘建志屏東傳真）

屏東縣萬丹鄉一民眾14日在臉書社團貼出一張外型酷似酷斯拉的大型綠鬣蜥照片，綠鬣蜥體型龐大，舒服地在護欄上仰著頭曬日光浴，照片引起許多網友熱烈討論。縣府農業處與專門捕捉綠鬣蜥的雇工，成功捕捉這隻大型綠鬣蜥，之後將會安樂死。

14日有網友在臉書《屏東縣萬丹鄉交流地》貼出一張大型綠鬣蜥照片，指出是中午在萬丹田厝橋的大排水溝旁，發現一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在水泥護欄上曬太陽，他連忙拍照，並寫道「超大隻在做日光浴，害我嚇一大跳。」

照片一出引起網友熱議，新聞也加入報導。縣府因此與屏東鳥會、專門捕捉綠鬣蜥的雇工合作前往，以套索釣取及設陷阱等方式捕捉，終於成功捕獲。這隻綠鬣蜥吻肛長50多公分，全長超過150公分，縣府農業處長鄭永裕說，如此大體型在野外很少見。

鄭永裕表示，綠鬣蜥原本由業者引進當作寵物販售，長大後因體型龐大，外表不討喜，遭許多民眾惡意棄養。成熟的綠鬣蜥在野外幾乎沒有天敵，繁殖速度很快，因此造成野外族群迅速擴散，目前已再爭取經費，聘用雇工全力執行綠鬣蜥移除作業。

屏東縣截止已經捕獲7300多隻，農業處也提醒民眾，現在飼養綠鬣蜥要向當地政府申請登記，未登記者將依《野生動物保育法》處1至5萬元罰款。如申請時間已過無法進行登記作業，也請民眾不要隨意棄養，可以交由農業處動保科處理。

(中時 )