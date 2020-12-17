美國陸軍最近得意的表示，他們花了一年的時間，終於完成了一種可以保護單兵不被吸入式病毒感染的重要裝備，稱為「面部覆蓋式戰鬥布料」(Combat Cloth Face Covering,簡稱CCFC)，並將在明年大量偑發。聽起來是不是感覺很高明偉大？其實就只是布口罩。

任務與目的(task and purpose)報導，美國陸軍擅長許多任務，比如派遣一支致命武裝部隊，另外他們還蠻擅長發明聽起來很專業，似乎是某種尖端科技的名詞。在最近的新聞稿中，美國陸軍宣布，「CCFC已經通過實戰考驗，將在2021年第二季度向士兵佩發。」

明確地說，CCFC這項裝備確實蠻重要的，畢竟自新冠病毒（COVID-19）大流行開始以來，美軍士兵也必須保護自己，在多數時候，士兵必須就地取材，包括拿頭巾、枕頭套來當口罩、手帕當口罩，因此給士兵好的口罩當然沒錯。只是，有必要再發明新的名詞與縮寫嗎？

根據美國陸軍的官方說法，「 CCFC從設計，開發和生產，都符合時間表，甚至進度超前。通常一項新裝備啟動研發計畫，設計細部到最後的生產，會需要18~24個月的時間才能完成，相對的CCFC從計劃啟動到完成，歷時不到一年。」

「任務與目的」的報導說「有趣就在於此，陸軍居然吹噓CCFC的開發進度神速。但你知道的，我的老祖母在閒暇的一點時間，就能編織出完全一樣的東西。」

或許陸軍的裝備研發步驟就是如此，有著固定的流程：提案、設計、開發、測試，到量產、部署，與人類生老病死、稅收屬於「普遍真理」。現在我們幾乎可以肯定是「CCFC是軍用級裝備」至少在某種意義上說。只擔心它不會是最便宜的產品，導致可能無法正常運作。

無論如何，CCFC這項最新裝備，要在2021年晚些時候，才會在美國陸軍與美國空軍的服利社（AAFES）的出售，購買時需自擔風險。

一定要戴口罩好嗎？我們其餘的人都謝謝你。

(中時新聞網)