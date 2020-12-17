春日鄉「春日好品」與屏東市波克夏餐廳合作，將部落有機農產直送市區餐廳餐桌，研發出各式原住民創新美食，讓民眾在市區就能吃到原住民風味餐。（潘建志攝）

春日鄉「春日好品」與屏東市波克夏餐廳合作，將部落有機農產直送市區餐廳餐桌，研發出各式原住民創新美食，讓民眾在市區就能吃到原住民風味餐。（潘建志攝）

近年來許多原住民部落均在種植、推廣傳統農作物或有機蔬果，卻因為通路不足常面臨滯銷問題。屏東大學團隊整合部落與市區餐廳，將部落有機農產直送市區餐廳餐桌，春日鄉「春日好品」與屏東市波克夏餐廳是第一起合作案例。

春日鄉推廣有機農作多年，3年前開始打造品牌「春日好品」，包括有機蔬菜、芒果、咖啡、山芋頭等農產品。鄉長柯自強說，春日農產品非常優質，像咖啡雖然不如德文、泰武咖啡有名，卻曾獲得2次評鑑冠軍，急需提升品牌知名度。

屏東大學結合視覺藝術系、文創系、休閒系、原民專班等各系所資源，協助春日鄉公所推出「春日好品－部落餐桌」計畫行銷，包括在高雄棧二庫舖貨，在統一生機網路販售等，另外也媒合市區餐廳，將新鮮食材直送餐桌。

如此不但減少中間盤商剝削，民眾在市區就能享用原住民美食，創造多贏。春日好品與屏東市波克夏餐廳是第一起合作案例，將芒果乾、山芋頭等都入菜，研發出各式原住民創新風味餐。波克夏老闆林光明說，因部落供銷量有限，需事先預訂。

結合餐廳同時推出部落生態旅遊，春日鄉文化資產豐厚，包括世界文化遺產之一的老七佳石板聚落、浸水營古道等，民眾用餐時同時推銷春日的農場及景點，旅遊外也有食農、手作課程體驗。鄉公所明年將推出「春日好品」網站，民眾能透過網路預訂相關行程。

(中時 )