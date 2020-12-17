嘉義縣文化基金會與新港文教基金會共同合作「田園地景－點亮新港」創作展，邀請4位藝術家駐村創作外，還有9位藝術家帶領3所學校、4個社團機關、1個社區，歷時三個月時間，共同創作12座作品，其中有鉤織藝術家楊海茜製作的「沙漏」大型鉤織作品在鐵路公園內十分吸睛，19日周六將會正式點燈。

新港文教基金會今年與嘉義縣文化基金會合作，以「生活的脈動」為主題，藉由社區、學校參與式藝術，以環境創作設計概念出發，利用藝術來引導民眾進入環教領域，為迎接明年鐵路公園20周年慶，今年地景藝術也擴大創作及點燈範圍。

新港文教基金會指出，邀請13位藝術家集體創作，以各自不同的領域發想，希望用藝術角度帶領民眾「慢」遊新港，藉由節慶光廊，沿著鐵路公園從新港鄉農會旅客服務中心，穿越中山路，一路往東延伸至文昌國小前登雲水生池。

位於新港鐵路公園的沙漏之網由藝術家楊海茜創作，楊海茜說，沙漏是一種計時器，鉤織6片大型網狀沙漏，希望2021年有裝不完的希望與幸福透過沙漏之網流入人群。

新港鄉國小四、五年級師生也利用回收的瓶罐創作出造型各異的魚裝置「鮮魚動！」作品，別具創意；60到80歲的長者在布料上紮染出豐富多彩的顏色，將燈垂掛於樹上，完成「生命之樹」作品。

文化基金會執行長陳尚雍表示，新港保有農村傳統的節慶氛圍，結合西方教會信仰文化，這次提升生活美感教育培訓，也邀請藝術家進駐新港、文昌、古民3所國小及4個社團社區，透過藝術創作的過程，讓素人創作者訴說自己在地故事。

(中時 )