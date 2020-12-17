屏東基督教醫院號召郵局、醫事團體、基層診所、社區發展協會、教會、商家等簽署合作意向書，打造「失智友善社區照護網絡」，成為社區失智守護天使。（潘建志攝）

為了讓失智者及照顧者能安心自在生活，屏東基督教醫院號召郵局、醫事團體、基層診所、社區發展協會、教會、商家等簽署合作意向書，打造「失智友善社區照護網絡」，成為社區失智守護天使，並提升大眾對失智症的認識及友善態度。

據調查，65歲以上老人人口失智症盛行率8％，以此推估屏東縣約有1萬1000多人。屏基副院長賈佩芳說，在極輕度、輕度失智時，若早期發現治療，可避免惡化，並可藉由參與社會活動，認知促進來延緩失智。

72歲林姓老婦失智後，出現重複問話、晝夜顛倒、脾氣暴躁、封閉自我等狀況，且菸癮變大。屏基失智共同照護中心轉介加入屏基失智社區據點，經課程引導後在據點當起小老師，家屬可以安心上班，減輕照顧負擔。

屏基打造失智友善社區照護網絡，響應的單位有屏東郵局、屏東縣醫師公會、屏東縣護理師護士公會、屏東縣藥師公會、梁宏志診所、大連路國語禮拜堂、崇蘭社區發展協會、華山里長及周邊商家。其中屏東郵局去年就規畫相關課程，讓郵務人員在碰到失智症患者時，採取正確且友善的應對。

屏基院長余廣亮指出，除了給失智症患者及家屬醫療資源協助外，希望打造一個讓失智長輩及家屬能安心走出家門、走入社區的環境；也能讓民眾可理解失智症，面對患者時能妥善的應對。

(中時 )