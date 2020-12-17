新北市板橋江翠重劃區的知名「大地主」立信機構，今（17）日董事長賴運興，攜手愛山林（2540）和甲山林機構董事長祝文宇，共同宣布正式推出指標大案「立信天禧」；兩大品牌推案，每坪開價站上6字頭，也吸引北市大戶遷徙搶買。

板橋江翠已成為北台灣一級戰區，包括遠雄建（5522）、潤泰新（9945）、華固（2548）、信義（9940）、聯上發 （2537）等多家重量級建商，紛紛卡位推案，市場能見度大幅提升。今天板橋江「大地王」立信機構董事長賴運興和祝文宇難得同台亮相，宣布「立信天禧」正式公開，不受政策打炒房影響。

賴運興表示，立信在江翠至少11案就有6案是和祝文宇合作，儘管近年明明知道全台嚴重缺工、缺料，營建成本大幅飆漲，但為什麼立信和愛山林還是要堅持砸重本，蓋SRC結構、樓高33樓的大樓？尤其鋼筋鋼骨混凝土的超高大樓，工期長、造價貴、潛在風險高、資金回收又慢，但為何立信和愛山林還是願意投入鉅資？主要還是因為地段難得，用錢也買不回來。

他表示，現在台商快速回流，返台投資設廠，台積電積極擴廠，也吸納許多營建工人，造成房市排擠作用，現在排料都已經排到一年半之後，這兩天，還更誇張，鋼鐵廠已經停止報價，因為鐵礦砂原料明顯上漲，每公噸鋼筋已漲到1萬8千元。

立信指出，今年企業主資金狂潮帶動房市，挑選珍稀地段產品進場，板橋為新北最大城，有80％為老舊公寓，想要找到寬敞的環境，完整的道路規劃的全新重劃區，唯一就只有江翠重劃區，以江翠重劃區C.D.E精華區為例，可開發土地庫存平均只剩23％。

其中面水岸的土地庫存更僅剩13％，顯現水岸可開發土地趨向飽和，江翠重劃區的水岸綠地環境以及近北市等優勢，用比北市親民的房價，換取舒適居住空間，成為吸引北市客移居的主要誘因，讓絕版水岸地段炙手可熱。

賴運興表示，立信機構看好江翠未來性，主導重劃整合，近年積極推案，從一、二期「仰真」、「雙江翠」未開案即完銷，到「瀚疆」、「帝國花園廣場」火速熱銷案案熱銷，堅持用最強的建築團隊最棒規劃設計、最好營建工程品質；這次雙強攜手，更請到丹下憲孝、李天鐸等大師，突破以往河岸首排景觀戶多是百坪大坪數規劃的印象，「立信天禧」規劃21～58坪宜居坪數。

(工商 )