俄羅斯總統普丁17日舉行年終記者會，矢口否認克里姆林宮下指令，下毒意圖殺害反對派領袖納瓦尼。他說，納瓦尼受到美國情報當局支持，普丁甚至強調，如果聯邦安全局（FSB）真的要暗殺納瓦尼，「他們一定會完成任務。」

日前獨立調查機構「冒險者」（Bellingcat）日前透過美國有線電視新聞網（CNN）和德國明鏡周刊，發布調查報告指出，身為普丁主要政敵的納瓦尼，已遭FSB鎖定4年，且納瓦尼8月遭下毒，俄國政府的最高階層─包括普丁在內，都早已知情。

普丁批評「冒險者」的指控「憑空捏造」，並表示納瓦尼受美國情報當局支持，FSB基於職責，當然有權跟監。「這（報告）稱不上什麼調查，只是把美國情報單位的資料拿來洗一洗而已。我們的情報單位當然知道，只要他們覺得有必要，就會以電話通報。」

納瓦尼8月19日搭機從西伯利亞城市托木斯克返回莫斯科，但途中身體極度不適，飛機緊急降落後，把他送醫急救。納瓦尼陣營懷疑他被下毒，但俄國醫院宣稱他未中毒。德國派飛機把納瓦尼接往柏林治療後，證實他遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。

普丁強調，克宮與納瓦尼中毒案無關，在納瓦尼家屬要求赴國外治療時，克宮立刻開綠燈放行。

(中時 )