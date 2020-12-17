舞台上立起一棵7公尺高的聖誕樹，無比華麗，但最後樹倒了，像極了愛情裡的緣起緣滅。由安德理亞．荷穆齊所執導的經典歌劇《波希米亞人》，將在本周末登場，挑戰4幕連演，沒有中場休息，但因導演日前在國外染疫無法來台，這次僅能透過作品和台灣觀眾交流。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，荷穆齊的版本，舞台十分乾淨，「從頭到尾，就是一座聖誕樹，開場時，一棵聖誕樹拖上舞台，立起來，帶給觀眾驚喜，但最後，樹倒了，就像是人生事的循環與起落。」

《波希米亞人》改編自法國小說家亨利．穆傑的小說《波希米亞人的生活情景》，故事描述住在巴黎的一群藝術家的愛情故事，在貧困中相戀，十分甜蜜，但劇中的男性一個個飛黃騰達，女性卻還是留在原地，最後以悲劇收尾。

邱瑗表示，這是一個初相遇時，就知道會分手的故事，「當一方一直往前進，另一方一直留在原地，沒有一起進步，最後就是會分手，非常悲傷。」

樂評人焦元溥表示，小說的結尾，非常悲涼，過得好的男性，安於自己的安逸，再也無法過苦日子，「女主角咪咪沒辦法跟著男性們一起提升，也間接說明男性要飛黃騰達，比女性要容易太多了，這是一種不公平。」演出將於12月24日至27日，在台中國家歌劇院大劇院登場

(中時 )