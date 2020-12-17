原PO發出超音波照，大批網友細看後發現，上頭的2020/7/25是預產期。(圖擷取自靠北男友2.0)

情侶間最重要的就是信任，一旦說謊被抓包，這段感情大概就回不去了。一名女網友指出，自己去年12月懷孕，不過很不幸的今年1月時流產，當下她便把所有超音播照片以及媽媽手冊都扔掉，但今(17日)卻在男友車上找到一張超音波照，懷疑男友在外面另結新歡，搞出人命。沒想到網友一看照片，紛紛回應，「妳真的誤會他了。」

原PO在臉書社團「靠北男友2.0」上發文表示，她強烈懷疑男友在外有小三，因為她在整理男友車子時，意外發現一張超音波照，上頭日期還寫「2020/7/25」讓原PO傷心不已，便跑去向男友理論，但男友卻堅持，這是當初原PO懷孕時所拍攝的超音波照。

聽不進去的原PO，和男友各自堅持立場，「男友硬說這是我之前跟他的，不是他在外有女人，要我跟他道歉！」由於原PO先前將超音波照片、媽媽手冊都丟乾淨了，所以不相信男友說法，更說自己要回到當初的婦產科，和手上這張超音波進行比對，兩人之間鬧得相當不愉快。

貼文發出，大多網友細看後發現，其實那一行日期是預產期，「妳真的誤會他了，那個是預產期」、「7月那個是預產期啦，難道你自己不記得了」、「2020/7/25是預產期，右上角2019/12/16是到診日期，你還真的冤枉他了」、「妳誤會妳男朋友了，應該要道歉喔！」也有網友認為，男友相當重視這個無緣的小孩，「結果他比妳想像中還要在意這個小孩」。

(中時新聞網)